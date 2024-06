Marzena Kipiel-Sztuka przed śmiercią PRZEBYWAŁA W HOSPICJUM. Pogrzebem zajmie się "aktorska rodzina"

Nicka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ile pseudo artykułów wyprodukujecie jeszcze na temat śmierci tej kobiety? Show biznes polski i światowy się zatrzymał, bo zmarła aktorka popularnego kiedyś serialu? Kiedyś to był fajny portal do poczytania przy śniadaniu czy kawie. Ale chyba inni ludzie tu pracowali. Szkoda czasu, żeby to wchodzić i czytać ciągle o tym samym.