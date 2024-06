Renata Pałys ujawnia, jak wyglądały ostatnie chwile Marzeny Kipiel-Sztuki. "Widziałam się z nią wczoraj"

Polja 25 min. temu zgłoś do moderacji 58 2 Odpowiedz

P serialowa Pazdziochiwa powiedziała że p Marzena nie umarła na płuca tylko paliła dużo ale zmarła na inną przewlekła chorobę o której nie lubiła by mówić ale Ja wiem jaka bo Ja też choruje na nią u też nie lubię o niej mówić a nazywa się depresja 🖤ludzie myślą że my udajemy kiedy płaczemy kiedy leżymy i nie chce nam się wstać myć to jesteśmy niechlujne a jak się nie wychodzi z mieszkania przez parę dni 😡 to mówicie jakąś dzika więc czemu mamy wam mówić ❓żebyście się śmiali 😢choruje juz ponad 20lat i są osoby że wiedzą a przed innymi gram wesoła osobę ale są dni że Mnie rozrywa od środka 🖤 nie chce wspilczucia tylko tego żebyście ludzie zrozumieli że raka można zaleczyć ale nas nie bo depresja 🖤 zabija od środka i to jest choroba duszy u smutku więc nie oceniajcie 🖤a że p Marzena też czasami uciekała w alkohol to też że smutku u samotności 🖤Halinko spoczywaj w spokoju 🖤😥😥