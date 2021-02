Marzena Rogalska filozofuje na Instagramie i przy okazji promuje swoją książkę: "Nie dopuść, aby ktokolwiek DECYDOWAŁ ZA CIEBIE"

Ewa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a mnie się pozbyli z urzędu miasta , bo byłam za uczciwa , jak na urzędniczkę. Za szybko załatwiałam sprawy petentów (jeden dwa dni , a nie miesiąc , jak jest reguła w urzędach), a to się bardzo nie podobało kierownictwu i moim "koleżankom" w pracy. I co ??????????????????????????????? I nikt o tym nie pisał , a ja nikomu nie udzieliłam wywiadu. Napisałam tez kilka książek , ale o przyrodzie . Czy wszyscy celebryci uważają się za coś lepszego / Przecież kobieto niczym się nie różnisz o przeciętnego człowieka, po co musimy o tobie słuchać ?