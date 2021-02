Marzena Rogalska RONI ŁZY w pierwszym wywiadzie udzielonym po odejściu z TVP: "Byłam zmęczona i zapracowana"

O sztuce celebrowania życia i przyjaźni porozmawiamy tu z @marzena_rogalska w niedzielę o 21.00. Do zobaczenia - informuje Beata i dodaje pod załączonym wideo: PS A to zapowiedź wykładów Marzeny.

Na co najlepiej wydawać pieniądze? To zawsze pojawiają się podróże. Myślę sobie, o to warto zawalczyć - twierdzi miłośniczka dalekich wypraw.

Na usta ciśnie mi się słowo nieeleganckie, że jeszcze nie spiczniałam, o, takie słowo mi się ciśnie, że jeszcze nie jest ze mną tak źle, że daje sobie prawo do przyjemności. Będę szczęśliwa, jeśli będę się nagradzać. (...) Ale wiecie co, to jest niebywałe Sadzia, że my tyle lat pracujemy w tym zawodzie, a ja zawsze mam takie poczucie, że ja jednak mam więcej do powiedzenia po drugiej stronie - słyszymy.