Gwiazdy GRATULUJĄ Marzenie Rogalskiej decyzji o odejściu z TVP: "DUMA I ODWAGA"

Dla Żakowskich, Lisów, europosłów/ posłów Platformy Obywatelskiej et consortes "wolne media" to tylko takie, które są w rękach niemieckich i "starszych braci w wierze". 80% polskiej prasy i mediów elektronicznych jest w niepolskich rękach. 1. Axel Springer (potomkowie generała SS Wernera Lorenza, "wsławionego" akcjami na Zamojszczyźnie i w Wielkopolsce) - prasa i portal ONET…2. Bauer, czyli prasa i do niedawna portal INTERIA…3. Verlagsgruppe Passau - większość prasy lokalnej…… Do tego Agora Michnika-Szechtera, której 20% udziałów niedawno wykupił znany "filantrop" George Soros. Plus TVN, Wirtualna Polska itd. Oczywiście – reprezentują te media „polską rację stanu”. Warto postawić sobie pytanie, czy kapitał obcy w mediach zabiega o nasze polskie interesy, czy też zabiega o interesy krajów, z których pochodzi? Chyba na to pytanie każdy powinien sobie odpowiedzieć. Powinniśmy się zbliżać do modelu, jaki obowiązuje w innych państwach europejskich. Czy można sobie wyobrazić taką sytuację w Niemczech? Warto przypomnieć, że kiedy Brytyjczycy chcieli kupić jedną zaledwie gazetę w Niemczech - "Berliner Zeitung" – podniosła się wrzawa, iż to zagraża racji stanu. Jeżeli teraz zestawimy z tym, że w Polsce mamy ponad 130 tytułów gazet niemieckich, bądź szwajcarsko-niemieckich, to widać kolosalną różnicę.