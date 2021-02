Tymczasem w spocie promocyjnym TVP Kobieta: baby przy garach, lodówka zamknięta NA ŁAŃCUCH. "Brawo Barbie, brawo Polska"

Panna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 152 32 Odpowiedz

Ja mam małe dziecko, kocham je i wychowuję, ale nie zamierzam CAŁE życie siedzieć w domu. Podrośnie to czas do przedszkola. Zajmowanie się wiecznie domem to zwykła nuda i lenistwo: kilkuletnie lub kilkunastoletnie dzieci do szkoły, w tym czasie wstawi pralkę, ugotuje zupkę i przed TV do powrotu dzieci...ależ się napracuje taka. O czym tu rozmawiać z partnerem? O tym czy marchewka dziś po 2.50 czy po 6.5? I co najważniejsze: co z Tobą kobieto jak dzieci dorosną? Świat stoi otworem, można robić i uczyć się takich ciekawych rzeczy, a ja mam tylko przy garach we własnej kuchni stać?🤦‍♀️