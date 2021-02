MEDIA BEZ WYBORU. List otwarty do władz RP w sprawie planowanego podatku od mediów

samuraj 3 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

To co się teraz dzieje w Polsce , jednym słowem tragedia. Cały czas są strajki , jak nie strajk kobiet to strajk mediów. Daje to dużo do myślenia. Można zauważyć że sytuacja w kraju robi się coraz gorsza. Niestety rząd nie daje sobie rady co można zauważyć z opinii innych ludzi. Ludzie bankrutują a coraz to nowsze podatki są zabójcze. Co do strajku mediów według mnie jest to słuszna decyzja. Każda stacja telewizyjna czy strony internetowe musiały płacić podatki i to nie małe. Ten nowy podatek doprowadzi do upadku mniejszych mediów o co chodzi rządowi , gdyż ich stacja telewizyjna stanie się jedynym zródłem informacji. Piniądze , które mogły trafić na służbę zdrowia trafiły do księdza Rydzyka , 2 mld na telewizję TVP. Czemu te piniądze nie trafiły na ważniejsze cele ?