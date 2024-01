Marzena Rogalska ZBESZTANA za to, że wspiera WOŚP: "Walczysz O KASĘ DLA BOLSZEWIKA". Odpowiedziała natychmiast

W tym roku środki zebrane przez fundację Jurka Owsiaka mają zostać przeznaczone na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych . Finał WOŚP składa się z wydarzeń lokalnych organizowanych przez sztaby, a także ze zbiórek publicznych i internetowych. 28 stycznia w wielu miastach możemy spodziewać się imprez sportowych, a także edukacyjnych. Dodatkowo zbiórce będą towarzyszyły różne pokazy oraz kiermasze.

Punktem kulminacyjnym tego dnia będzie happening "Światełko do nieba". Organizatorzy zachęcają, by o godzinie 20:00 posłać w stronę nieba symboliczne światełko. Może to być zapalona świeczka, zapałka czy nawet włączona latarka.