Robert Lewandowski wspomina konflikt z Jakubem Błaszczykowskim: "Nie jestem w stanie powiedzieć..." (WIDEO)

W 2010 roku Robert Lewandowski został zawodnikiem Borussii Dortmund, co wiązało się z przeprowadzką do Niemiec. Wówczas nie znał praktycznie nikogo, a wsparciem dla niego mieli być Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski.

Robert Lewandowski wrócił do konfliktu z Jakubem Błaszczykowskim

Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski są zupełnie różnymi osobami, przez co ciężko było im odnaleźć nić porozumienia. Doszło nawet do tego, że prawie się pobili w szatni po jednym z treningów. Do teraz nie wiadomo jednak, co nimi kierowało. Jak się dowiadujemy ze zwiastuna filmu "Kuba", panowie sami nie są pewni, o co tak właściwie poszło i jak narodziła się niezgoda między nimi.