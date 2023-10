Marzena Sienkiewicz zrezygnowała z kariery w telewizji przez sytuację rodzinną. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje?

Marzena Sienkiewicz to polska dziennikarka i prezenterka pogody. Zajmowała się serwisem pogodowym m.in. dla Telewizji Polskiej. Została również nominowana w kategorii prezenter pogody do nagrody Telekamery 2010. Po urodzeniu drugiego dziecka, u którego wykryto zespół Aspergera, jedną z odmian autyzmu, Sienkiewicz w 2013 roku usunęła się w cień. Prezenterka musiała zrezygnować z kariery, by zająć się chorym synem Kubą. Po latach wróciła do zawodu i w 2019 zaczęła pracę w stacji Mango24.