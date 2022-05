"Mask Singer". Widzowie PODZIELENI po kolejnej demaskacji: "WIELKA SZKODA"

Mask Singer wielkimi krokami zbliża się do finałowego odcinka, co oznacza, że ze sceny widzów zabawia już jedynie parę masek. Tożsamość wyeliminowanego w ostatnią sobotę uczestnika została odgadnięta przez internautów ze sporym wyprzedzeniem. Charakterystyczny głos, którego tembr zna każdy Polak, oraz specyficzny sposób poruszania się na scenie były nie do podrobienia. Decyzją publiczności z programem pożegnało się przebojowe Słońce, pod którego maską kryła się królowa polskiej estrady - Beata Kozidrak!

W instagramowej dyskusji, która wywiązała się po emisji odcinka, fani nie kryli rozczarowania takim obrotem spraw. Zdaniem wielu z nich Kozidrak, w przeciwieństwie do niektórych z pozostałych uczestników, zasługiwała na to, aby dotrzeć do samego finału. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy kolejność eliminacji w Mask Singer wzbudza wątpliwości.

Zobacz także: Beata Kozidrak usłyszała wyrok. Wiceminister sprawiedliwości krytykuje sędziego. "Zbyt łagodna kara"

Brak Beatki w finale to duży błąd!/ Słońce i Deszcz powinny być w finale/ Tam myślałem, że to Beatka, występy były wspaniałe/ Tak wielka artystka i nie miała problemu, aby zmierzyć się z innymi, nie potrzebuje wiecznego blasku, aby pokazać, jaka jest wspaniała. Za to ogromny szacunek - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.

Nie obyło się jednak bez nuty goryczy. Jak można się było jednak spodziewać, na tapet ponownie wrócił temat skandalu, który we wrześniu ubiegłego roku położył się długim cieniem na karierze wokalistki. Podczas prowadzenia samochodu gwiazda miała aż 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Naprawdę promujecie kogoś, kto jeździ po pijaku? Strasznie słabe z waszej strony. (…) Wsiadanie za kierownicę po alkoholu, to nie jest jakiś tam "błąd". Według mnie nie powinno być miejsca dla takich osób w show biznesie. Obecność w nim to przywilej - burzyli się niektórzy widzowie.

No cóż, po przykładach Beaty i Barbary Kurdej-Szatan wygląda na to, że Mask Singer stał się dla celebrytów z problemami wizerunkowymi programem drugiej szansy. Tylko czekać, aż w kolejnej edycji wystąpią Katarzyna Cichopek i Antek Królikowski...

Zobacz także: Wyciek rozmów Cichopek i Kurzajewskiego i kontrowersyjna premiera „365 dni: Ten dzień”