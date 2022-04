"Mask Singer". Odpadła FAWORYTKA widzów! Jej słowa wywołały jednak oburzenie: "W TYM KRAJU dobrze się tak czasem skryć"

Choć aktorka w ostatnich miesiącach nie miała najlepszej passy, to spora część widowni i tak ciepło oceniała jej występy i umiejętności wokalne. Niektórzy wyrazili nawet rozczarowanie faktem, że nie będą mogli dłużej oglądać jej w programie.

Niestety i w tej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu. Widzom nie spodobały się wypowiedzi Kurdej-Szatan już po zdjęciu przez nią maski. Aktorka sama wywołała wilka z lasu, nawiązując do poważnych problemów wizerunkowych, z którymi ostatnio się borykała. Naturalnie problemu nie dostrzega w swoim zachowaniu, tylko w "tym kraju".

Postanowiłam go nie ściągać. To była wspaniała przygoda. Ja bardzo żałuję, bo dobrze mi było w tym ukryciu, wiecie? W tym kraju dobrze tak się czasem skryć. Szkoda, żałuję, że już nie będę mogła się poukrywać - mówiła ze sceny rozchichotana Basia.

Wypowiedź ta oczywiście posłużyła jako woda na młyn dla osób uprzedzonych do celebrytki, która została nie tak dawno niemalże wyeksmitowana z show biznesu za szerzenie kontrowersyjnych opinii na temat funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Te antypolskie teksty zarówno jury, jak i uczestników, to dno. Włączyłam dzisiaj ten program tylko na chwilę na końcówkę, a usłyszałam od razu dziwną wypowiedź Basi. Dziwię się, że ktoś to ogląda i sponsoruje/ Jeszcze to jej gadanie, że "fajnie się schować pod maską w Polsce - burzą się komentujący na Instagramie.