"MasterChef Junior". Znamy ZWYCIĘZCĘ 8. edycji programu!

Ósma edycja MasterChefa Juniora dobiegła końca. To oni dotarli do finału

W tym sezonie "MasterChefa Juniora" młodzi kucharze jak zawsze stanęli na wysokości zadania, jednak z tygodnia na tydzień skład programu uszczuplał się o kolejnych uczestników. W zeszłym tygodniu w końcu poznaliśmy osoby, które zakwalifikowały się do wielkiego finału 8. edycji show TVN-u. W ostatnim odcinku o wygraną walczyli Kuba Szafrański, Ignacy Jabłoński oraz Kaja Ciapała .

MasterChef Junior - finał 8. edycji już za nami. Znamy zwycięzcę!

W niedzielę wieczorem finałowa trójka po raz ostatni stanęła przed jurorami, który ocenili ich dania. Tym razem ich cel był jasny: przekonać Michela, Anię i Tomasza do tego, że to właśnie oni zasługują na główną wygraną. Oprócz nagrody czeka ich w końcu miejsce w elitarnym gronie zwycięzców programu, do którego w poprzednim sezonie dołączyła Hela Kłobucka.