Julia Cymbaluk i Jakub Tomaszczyk z "MasterChef Junior" bawili się razem na studniówce! Tak dziś wyglądają (FOTO)

Sarlee 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 25 Odpowiedz

Czemu teraz z jednej strony dziewczyna która ma pokój wytapetowany plakatami swojego ulubionego k-popowego zespołu, ogląda jeszcze bajki, ma piórnik który jest różowym króliczkiem i większość czasu spędza na robieniu selfie i użalaniu się nad sobą w między czasie ciągnąć kasę od starych, jednocześnie w tym samym czasie chce byc demonem sek.su? Chce podobać się starszym panom, wyglądać na maksa wulgarnie. Przecież to obok siebie nie stoi. Czy Ci mężczyźni wiedzą że ten malotelni vamp zaraz wroci do domu, zmyje makijaż i ubierze swoją ulubioną piżamkę w małe kotki i będzie udawać do lustra ulubioną piosenkarkę zajadając się żelkami? Że że swojego pokoju z którego jeszcze nie poznikały pluszaki będzie wołać mamę żeby zrobiła jej kanapki? Czy tego nikt nie widzi?