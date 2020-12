"MasterChef". Znamy ZWYCIĘZCĘ 9. edycji programu!

MasterChef i inne formaty kulinarne nieoczekiwanie stały się w Polsce niezwykle popularne. Kolejne edycje kultowych formatów o gotowaniu przyciągają do udziału w castingach rzesze chętnych, którzy przez kilka kolejnych tygodni zmagają się o tytuł i nagrodę główną. Dziś do historii przechodzi z kolei już dziewiąty (!) sezon ich zmagań.

Choć 9. edycja MasterChefa różniła się od dotychczasowych, to udało się ją bezpiecznie doprowadzić do końca. Walka była zacięta niemal do samego końca, a werdykt jak zwykle wzbudził sporo szumu wśród fanów formatu. Po tygodniach rywalizacji możemy już ogłosić, że zwyciężczynią 9. sezonu programu zostaje Ola Juszkiewicz.