Mata otwiera się na temat autyzmu. Zdradził, jak dowiedział się, że jest osobą w spektrum. "Od lat ludzie mi mówili..."

Mateoo 5 min. temu

U mnie chyba też spektrum, ale tak na mięciutko. Generalnie ostatnio wspólnie z terapeutką doszliśmy do takiego wniosku. Czemu? bo mam dużo przyjaciół, ludzie mnie lubią, mam relatywnie ok rodzinę... a ja zwyczajnie jestem skrępowany w rozmowie z najbliższymi przyjaciółmi. Czuję się nieswojo, miewam problemy z patrzeniem w oczy. I to niewiele zmienia w naszej terapii bo i tak szliśmy od takiej klasycznej gdzie się leczy traumy w kierunku czegoś w rodzaju treningu kompetencji społecznych. I wychodzi na to, że u mnie bardzo dobrze działa to że mam kogoś doświadczonego u boku, kto mnie popycha i też podpowiada co robić. W ten sposób w ostatnie 12 miesięcy mocno zbudowałem kompetencje sprzedażowe (wymóg w pracy). I mam zamiar tak naprawiać inne obszary - zawsze z kimś doświadczonym u boku. A druga sprawa - bardzo negatywnie w życiu na mnie wpłynęły takie okresy gdzie miałem mniej kontaktów społecznych (bo przeprowadzki, bo praca) i potem miałem uczucie, że już się wszystko kręciło a nagle znowu mi brakuje języka w gębie przy ludziach. No nic, wiem co mam robić - trening społeczny i dużo czasu z bliskimi.