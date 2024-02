Mata wyznał, że jest osobą w spektrum autyzmu. W nowym wywiadzie opowiedział o życiu z zaburzeniem

Poradnia 14 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Wg genetyki każdy ma jakiejś zaburzenia, afazje i dyscoś. Mówi nam o tym genetyka.Dawniej bylo dobrze, dzieci się uczyły, nie hylo smartfonów, tylko książki. Teraz świat staje na głowie. Dzieci się uczyły, czytały ze zrozumieniem, miały motywacje by skończyć te szkole. Teraz dostają wszystko na tacy, nauczycielowi kosz na głowę, w domu się gada na nauczyciela, a uczen nie obawia się tego, że jest (jak dawniej się to nazywało) „matołem”. Woli nim być i sam manipulować żółtymi papierami, zarażony mamusiowym charakterkiem. Tylko te roszczeniowe madki tak się uwzięły, żeby wydębiać lepsze oceny od nauczycieli, załatwiając żółte papiery niewinnym dzieciom, kosztem dzieci które naprawdę się uczą i nie mają postawionej diagnozy (a potrzebują specjalnego kształcenia) i ciagle słabe oceny dostają. Mamusie ze to przepustka do wydłużonego czasu na egzaminach, wiec w poradniach opinie kopiuj wklej dostają na Brajana, które nijak mają się do umiejętności ucznia. Psycholog bada umiejętności matematyczne. To jest niedorzeczne a jest zestresowane, bo otoczka tej chorej sytuacji mówi mu, ze jest nienormalne. Dziecko pisze test z poradni a paniusia pije kawusie. Test sprawdza i zero procent. Rodzice, zluzujcie gumę! Matematyk.