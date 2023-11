Oto ranking 50 najbardziej WPŁYWOWYCH Polaków wg "Wprost". Lewandowscy na jednej liście z... Caroline Derpieński! Kto był wyżej?

Eee 55 min. temu zgłoś do moderacji 56 19 Odpowiedz

To pierwsze miejsce dla głosujących Polaków to taka maskirowka, udawane przyznanie, że samo pójście do wyborów zamyka obywatelskie powinniści. Tymczasem głos oddany bez wcześniejszego zastanowienia czy w ogóle zainteresowania polityka, a do tego pod wpływem emocji jest moze i esencja demokracji, ale z pewnoscia zaprzeczeniem republikanizmu.