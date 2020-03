Mata wybrany WARSZAWIAKIEM ROKU 2019! Pokonał między innymi... Roberta Lewandowskiego

Michał Matczak , znany po prostu jako Mata , zaliczył niedawno bardzo mocny start w polskim show biznesie. Jego singiel Patointeligencja , w którym opisał, jak bogate dzieciaki spędzają swój czas w szkole i poza nią, nieoczekiwanie stał się obiektem publicznej debaty. Przełożyło się to oczywiście na spory sukces, a klip do utworu zyskał aż milion wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin.

Kontrowersyjny utwór, w którym przewijają się wersy o narkotykach, seksie i pieniądzach rodziców wzbudził wiele emocji. Część osób uznała, że to szczery komentarz do obecnych czasów, jednak nie wszyscy byli nastawieni do Patointeligencji aż tak optymistycznie. Mowa szczególnie o Jarosławie Jakimowiczu, który uznał Matę za "bananowego chłopca, który powinien iść do wojska".