Mateusz Banasiuk rozpływa się nad talentem Julii Wieniawy wcielającej się w rolę prostytutki: "To była dla niej TRUDNA i WYMAGAJĄCA rola"

Oczywiście, że jestem zazdrosny. Zwłaszcza o takiego przystojnego faceta jak Simone Susinna. To nie są łatwe sceny do zagrania dla aktorów. Wyobraź sobie stworzyć w takich okolicznościach, kiedy jest mnóstwo osób z ekipy, coś magicznego i jakąś namiętność, bliskość. To jest cholernie trudne zadanie - opowiadał w rozmowie z Pudelkiem.

Tutaj miałem czas spędzić z nią kilka dni, zobaczyć jak pracuje, jak przychodzi na plan o 5 rano. Nie marudzi, nie narzeka, jest w doskonałym humorze. Śpiewała swoje piosenki, nad którymi pracowała. To było bardzo fajne spotkanie i byłem pod dużym wrażeniem, jak ona jest dojrzała emocjonalnie, aktorsko. Ja musiałem do tego długo dochodzić - mówił.

Mateusz wytłumaczył również, że Magda doskonale rozumie, że to, co odbywa się na ekranie, jest jedynie pracą, na dodatek wykonywaną w towarzystwie wielu osób.

I to jest pewna magia, którą tworzymy. Dzięki temu, że Magda uprawia ten sam zawód, to wie, że to jest specyficzny zawód. Niedawno zagrała w filmie "Heaven in Hell", który też myślę, będzie robił duże zamieszanie - skwitował w Jastrząb Post.