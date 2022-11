Mateusz "Big Boy" Borkowski po raz pierwszy pochwalił się dziewczyną! "Myślałem, że to jest taka głupia blondynka" (FOTO)

Borkowski jest dość aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się prywatnymi poczynaniami. Mimo to, do tej pory nie zdradzał zbyt wiele na temat życia uczuciowego, ukrywając wizerunek swojej partnerki przed światem. W niedawnym wywiadzie z "Party" uchylił rąbka tajemnicy na temat wybranki serca. Przyznał wówczas, że z ukochaną znają się już od kilku lat, jednak związek tworzą dopiero od roku.

Myślałem, że to jest taka głupia, pusta, stereotypowa blondynka - zaczął miło. Ona mi później powiedziała, że miała mnie za typowego tępaka, chama z telewizji. Myliliśmy się na swój temat, ale jak się poznaliśmy, no to już tworzymy bardzo zgraną parę od roku i jest nam dobrze ze sobą - mówił w jednym z wywiadów "Big Boy".