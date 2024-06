Mateusz "Big Boy" Borkowski schudł 170 kilogramów. Pokazał zdjęcie sprzed 10 lat. Tak zmieniło się jego ciało (FOTO)

Programy TTV sprawiły, że w naszym rodzimym show-biznesie zagościło całkiem sporo barwnych osobistości. Gwiazdy stacji mogą dziś pochwalić się pokaźną liczbą fanów w mediach społecznościowych oraz angażem do innych produkcji. Taki los spotkał między innymi Mateusza Borkowskiego , znanego widzom show " Gogglebox. Przed telewizorem" pod pseudonimem Big Boy.

Mateusz Borkowski jest wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie udało się mu zebrać spore grono fanów. Jakiś czas temu o Big Boyu było głośno w kontekście jego imponującej metamorfozy, albowiem Mateusz Borkowski w ciągu zaledwie kilku lat zmienił się nie do poznania. W pierwszych odcinkach " Goggleboxa " mężczyzna ważył aż 250 kg. W ciągu 7 lat udało mu się schudnąć ponad 170 kg. Nie jest jednak tajemnicą, że jakiś czas temu gwiazdor TTV przeszedł operację zmniejszenia żołądka.

Mateusz Borkowski schudł 170 kilogramów. Tak zmieniła się jego sylwetka

Dziś Big Boy, który na oczach widzów TTV schudł aż 170 kilogramów, chętnie chwali się swoją imponującą metamorfozą, która może być inspiracją dla osób zmagających się z otyłością. Tym razem Mateusz Borkowski opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym porównał swoją obecną sylwetkę, do tej sprzed równo 10 lat. Pretekstem do wspominek Big Boya okazała się jego wizyta na międzynarodowy festiwal tatuażu, na którym dekadę temu zrobił sobie dziarę.

Udowodnił Pan, że niemożliwe nie istnieje i dzięki temu wygrał Pan nowe życie. To naprawdę wieki sukces. Gratuluje; Dla tych, co myślą, że operacja wszystko sama zrobi, nie zrobi. Szacunek! Mega wysiłek fizyczny i psychiczny!; No Mati różnica konkret; Jesteś wzorem; Ukłon w pana stronę, podziwiam i zazdroszczę; Chylę czoła. Gratulacje - czytamy w sekcji komentarzy.