Mateusz Borek PRZEPRASZA za swoje seksistowskie uwagi pod adresem sportsmenek. "Żadnych złych intencji ani męskiego szowinizmu w tym nie było"

W 2021 roku razem z Krzysztofem Stanowskim , Michałem Polem i Tomaszem Smokowskim stworzyli Kanał Sportowy . Współpraca między nimi układała się świetnie do października 2023 roku, kiedy Stanowski poinformował, że złożył wypowiedzenie. Od tamtej pory byliśmy świadkami jego przepychanek medialnych z byłymi współpracownikami , w szczególności z Mateuszem Borkiem.

Dziwi cię to? Uważam, że Polki zawsze pięknie wyglądają na plaży, mnie ten złoty medal nie dziwi . Ta piłka jest tam przy okazji . Michał, to jest proste - wtrącił Mateusz Borek.

Kiedy współprowadzący zaczął wymieniać nazwiska sportsmenek, które szczególnie zasługują na uwagę, pojawił się pomysł, by zaprosić je do studia. I tutaj znów "odpalił" się Borek, który wypalił, że "dziewczyny przyszłyby w strojach plażowych". Wywołało to oburzenie sporej części widzów na "X", którzy nie kryli swojego zażenowania.