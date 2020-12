Mateusz Damięcki po raz drugi ZOSTAŁ OJCEM! Znamy płeć i imię dziecka!

Kate 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 10 Odpowiedz

Wiecie co? nie jestem wierząca, ale przeglądając strony natrafiłam na tekst i dyskusję o Apokalipsie w Bibli. Czytaliście? 21 grudnia była koniungcja i miał nastąpić " koniec świata" wg.Majów, a nowa era dla zła. ...mam ciary, bo to co się dzieje z pandemią ktorej nie ma, szczepieniami ktore będą "dobrowolnie" przymusowe .... Mamy Antychrysta na tronie? 21 grudzień 2020 rok... Watykan: Szczepionki przeciw COVID-19 moralnie akceptowalne!! „Moralnie dopuszczalne jest stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe pozyskane z abortowanych płodów w badaniach i procesie produkcyjnym” - stwierdziła w wydanej nocie Watykańska Kongregacja Nauki. Wychodzi że Papież Franciszek jest jednak Antychrystem. Przez 3 i pół roku (42 miesiace) będzie rzadzić Bestia. Druga Bestia to rządy, farmacja.