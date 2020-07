Żona Mateusza Damięckiego ODPOWIADA krytykom jej aparycji: "Jeśli ktoś uważa, że nie jestem atrakcyjna, NIECH TAK BĘDZIE"

Zawsze jest przykro czytać tego typu wypowiedzi, ale nie zdenerwowałam się jakoś bardzo . Każdy ma prawo do swojego zdania, więc jeśli ktoś uważa, że nie jestem atrakcyjna, niech tak będzie - oznajmiła zdroworozsądkowo Andrzejewska. Ludzie oceniają na podstawie zdjęć powierzchownie, tylko to, co widzą przed oczami. Przyznam, że komentarze dotyczące wyłącznie powłoki fizycznej nie są dla mnie tak przykre, jak np. sytuacje, w których internauci drążą inne, bardziej osobiste wątki . Nie zamierzam teraz przeżywać mocno tej sytuacji, choć to było bardzo miłe, że dużo ludzi się za mną wstawiło.

Szkoła baletowa wyrabia w człowieku dystans do własnej osoby, bo trzeba się pogodzić ze swoimi wadami . Figura w szkole była bardzo pilnowana, jako nastolatka byłam zawsze bardzo szczupła, ale jak tancerz kończy swoją karierę zawodową, to siłą rzeczy nabiera wagi. Nie wyglądam już tak, jak kiedyś, ale dobrze się ze sobą czuję - dodała.

Zdecydowanie częściej muszę się mierzyć z ocenianiem "z zewnątrz", będąc w związku ze znanym aktorem. Nie spodziewałam się, że to tak będzie wyglądać, choć miałam wieloletniej doświadczenie pracy w branży artystycznej. Pamiętam, że jak zrobiono nam z Mateuszem pierwsze oficjalne zdjęcie razem, to komentarze były straszne - zdradziła Paulina. Bawiło mnie to jednak, bo jak się nie śmiać z opinii w stylu, że mam "look sprzątaczki". Na początku naszej relacji zdarzały się komentarze poniżej pasa, ale zawsze starałam się nie brać wszystkiego do siebie, bo nigdy nie wiadomo, kto pisze taki komentarz i z jakiego powodu.