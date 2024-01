Mateusz Janicki krytykuje politykę migracyjną nowego rządu: "RZYGAĆ MI SIĘ CHCE". Grażyna Wolszczak i Antoni Pawlicki komentują (FOTO)

Ktos 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zastanawiam się jakie to wszystkie instytucje zniszczył PIS. Tak, rzeczywiście ,PiS zniszczył wszystko wg obecnie rządzących i ich elektoratu. Tylko ,ze gospodarka jest w rozkwicie ( mówili to nawet niektórzy posłowie z PO, wskaźniki gospodarcze sa bardzo dobre, niskie bezrobocie, mnóstwo ludzi na wakacjach, jak nigdy dotąd. Jak powiedział europoseł Belka, kłamać, kłamać, kłamać. I czesc ludzi sie na to nabierze. Oczywiście ,ze obecny rząd w wielu obszarach niczego nie zmieni, bo nie ma czego zmieniać. A jak słucham celebrytów z Warszawki, to mam wrażenie, ze ci ludzie sa oderwani od rzeczywistości.