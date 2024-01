Mateusz Morawiecki dostał gigantyczny bonus od KPRM za niewykorzystany urlop. Znamy dokładną kwotę

Mateusz Morawicki musiał pożegnać się nie tylko z ciepłym stołkiem, ale również z licznymi przywilejami. Stracił m.in. ochronę SOP, limuzynę i funkcjonariuszy przypisanych do ochrony domu premiera czy prawo do korzystania z rządowego samolotu. Okazuje się jednak, że były premier otrzymał gigantyczny przelew na "otarcie łez".

Mateusz Morawiecki dostał gigantyczną wypłatę od KPRM

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy (Mateusz Morawiecki – przyp. red.) nabył prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 118 tys. 077 zł 44 gr brutto za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznym wymiarze 104 dni – taką informację przekazało "Faktowi" Centrum Informacyjne Rządu.

To jednak nie wszystko. Warto zauważyć, że zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe byłemu premierowi przysługuje również wyrównanie do dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia w okresie do 3 miesięcy. Kancelaria Premiera w rozmowie z tabloidem nie mogła jednak udzielić informacji, ile ono wyniesie ze względu na "brak dokumentów potwierdzający wysokość wynagrodzenia w nowym miejscu pracy".