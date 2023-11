Mateusz Morawiecki stwierdził, że "zawsze optował" za in vitro. Mina dziennikarza BEZCENNA (WIDEO)

Pierwsze posiedzenia Sejmu X kadencji zaowocowały już wieloma nieoczekiwanymi incydentami oraz zaskakującymi wypowiedziami przedstawicieli sceny politycznej. Zdecydowanie najwięcej mówi się o kolejnych scenach z Szymonem Hołownią w roli głównej. Nowy Marszałek ze swego stanowiska wyjątkowo chętnie komentuje bowiem zarówno słowa wypowiadane przez posłów na sejmowej mównicy, jak i zachowanie poza nią. Ostatnio wytknął na przykład jednemu z polityków pomylenie Gen Z z Jay-em Z. Nie omieszkał też poświęcić kilku słów Dariuszowi Mateckiemu, którego porównał do... billboardu.

Mateusz Morawiecki o in vitro. Dziennikarz nie krył zaskoczenia

Po środowych obradach Sejmu bohaterem medialnych nagłówków stał się również Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach o premierze najczęściej mówiło się w kontekście utworzonego przez niego rządu - w którego skład weszła m.in. Dominika Chorosińska. Po poniedziałkowym zaprzysiężeniu rządu w Pałacu Prezydenckim Morawiecki uczestniczył w zaplanowanych posiedzeniach Sejmu, tym razem zasiadając już jednak w loży przeznaczonej dla rządu. W środowy wieczór polityk wziął udział w głosowaniu nad obywatelskim projektem zakładającym przywrócenie refundacji in vitro z budżetu państwa. Ostatecznie nowelizacja została przyjęta przez Sejm - "za" głosowało 268 posłów, "przeciw" 118, zaś 50 się wstrzymało.

Rodzime media nie zapomniały odnotować faktu, iż w gronie posłów głosujących za przywróceniem refundacji in vitro znalazło się 23 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wśród posłów PiS, którzy opowiedzieli się za przyjęciem uchwały, był także Mateusz Morawiecki. Premier jeszcze przed wieczornym głosowaniem zapowiadał, że będzie głosował "za" nowelizacją ustawy o in vitro. Podczas rozmowy z obecnymi na sejmowym korytarzu dziennikarzami przekonywał także, że zawsze popierał in vitro. Jeden z reporterów w wyjątkowo wymowny sposób zareagował na jego słowa.