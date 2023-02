Mateusz Murański zagrał w filmie nominowanym do Oscara! Miał w planach polecieć do Hollywood

Straszne 5 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

To już drugi zawodnik fame mma który umiera przez depresje/hejt/narkotyki …. To jest tragedia… takie osoby jak jego ojciec Jacek który każdego wyzywał a nie widział problemów u własnego syna .. dodatkowo takie osoby jak maja staśko zamiast spytać się czy on potrzebuje pomocy to najeżdżała na niego i wzmagała hejt przyczynili się do jego śmierci … teraz się wszyscy ku*wa budzą że młody chłopak się zaćpał przez hejt … teraz wszyscy piszą ze już źle wyglądał jakby potrzebował pomocy to czemu nikt mu nie pomógł ?