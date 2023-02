Mateusz Raduszewski, pasierb Natalii Siwiec, pozuje z ukochaną w Meksyku (FOTO)

Mateusz Raduszewski kilkukrotnie pojawił się w rodzimym show biznesie, a wszystko za sprawią rodzinnych powiązań z Natalią Siwiec. W pewnym momencie internauci zarzucali nawet lubującej się w wiecznym wakacjach celebrytce, że... jest zazdrosna o syna swojego ukochanego. Mimo że influencerka kilkukrotnie pokazywała zdjęcia z pasierbem, to obserwatorzy i tak stwierdzili, że odtrąca przyszywanego syna. Natalka szczególnie naraziła im się podczas "Domówki u Dowborów", kiedy to miała rzekomo "brać ją ku*wica, gdy tylko pojawiał się temat Mateusza.

Natalia Siwiec odpowiada na insynuacje fanów, że jest zazdrosna o syna Mariusza Raduszewskiego

Wysyłam wyrazy współczucia do tego, co w tobie siedzi i przez co widzisz sytuację. To bardzo przykre dla ciebie. Życzę ci tego, byś wyszła z tych traum i potrafiła patrzeć na świat czystym sercem - pisała.