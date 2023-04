Matka Iwony Wieczorek komentuje wywiad babci Pawła P. "Prawdziwy katolik MODLI SIĘ ZA WROGA"

Matka Iwony Wieczorek komentuje wywiad babci Pawła P.

W wywiadzie kobieta wspomniała także o Wieczorek, nie ukrywając, iż nie ma o zaginionej dziewczynie najlepszej opinii. Babcia Pawła P. wyznała na przykład, że "nie modli się" za Iwonę, gdyż jej zdaniem "to ona narobiła całego tego piekła". Do słów 87-latki zdążyła już publicznie odnieść się matka Iwony. W rozmowie z "Faktem" Iwona Kinda otwarcie przyznała, że uwaga postawę babci Pawła P. za sprzeczną z fundamentami wiary katolickiej. Zdaniem matki zaginionej osoby wierzące powinny modlić się nawet za osoby, których nie darzą sympatią.

Babcia Pawła P. udzieliła wywiadu. Tak mówiła o Iwonie Wieczorek

Przypomnijmy, że w rozmowie z dziennikarzem Na Temat babcia Pawła P. stwierdziła, iż w noc zaginięcia Wieczorek jej wnuk samotnie wrócił do mieszkania dziadków około czwartej rano i później już go nie opuszczał. Kobieta w wywiadzie zapewniła również, że teoria zakładająca, jakoby później Paweł miał wyjść z mieszkania przez balkon, nie może być prawdziwa - gdyż ona sama z pewnością by to usłyszała. Zapytana przez Mikołaja Podolskiego, jak wyglądał dzień po zaginięciu Iwony Wieczorek, kobieta wyznała, że "nie zapamiętała z tego dnia nic niepokojącego". Również zaangażowanie Pawła P. w poszukiwania zaginionej koleżanki nie wydawało jej się szczególnie dziwne.