Internauci "ożywili" zdjęcie Iwony Wieczorek. Matka zaginionej grzmi: "Dlaczego to nie jest KARALNE?"

szanowna Pani otóż to jest karalne może Pani złozyc pozew portalom , które wiedząc ,że pani od 13 lat cierpi, nie zrobiły z tym nic, a na dodatek wyemitowały to , wbijając Pani szpilę i powodując straty moralne ogromne podejrzewam , bo ja bym wylądował w szpitalu gdyby mi coś takiego zrobiono.Prosze iśc do dobrego adwokata , on sie tym zajmie, kazdy by się zajął , to SKANDAL