Matka Iwony Wieczorek przytoczyła treść szokującego SMS-a. W słuchawce miała usłyszeć krzyk: "Mamo, ratuj mnie!"

ewa 17 min. temu

Boże ludzie co Wy piszecie!!! Maka lubi antencje !! sratencje a nie atenncje. Postaw się na miesjcu tej kobiety że Tobie nagle dziecko zaginęło!!! I co rok pilnujesz i starasz się zeby je znależli a potem siedzisz cichutko jak myszka i pozwalasz sprawie ucichnąc >??????? To logiczne że udzuiela się w mediach i ponawia temat bo sie nie poddaje!! Media to największe żrodło przepływu informacji!!! wiec nie rzucajcie takich komenatrzy bo wsyd. Nadzieja zawsze umiera ostatnia i bardzo wspolczuje tej kobiecie! Mam nadziej ę ze w końcu dowie się prawdy