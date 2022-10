Matthew Perry wspomina, jak przez narkotyki stracił WSZYSTKIE ZĘBY. "Po prostu wypadły. Tak, wszystkie"

Serial "Przyjaciele" wywindował na dekady kariery wielu aktorów. Produkcja odniosła gigantyczny sukces na całym świecie, dając występującym w niej gwiazdom międzynarodową rozpoznawalność. Jedną z głównych postaci był Chandler Bing, w którego rolę wcielał się Matthew Perry . W jego przypadku sława wiąże się z przywilejami i pokusami, o czym na własnej skórze się przekonał. Perry popadł w uzależnienie od narkotyków do tego stopnia, że po środki odurzające wysyłał swoją ciężarną kochankę.

W niedawno udzielonym wywiadzie dla magazynu "People" aktor opisał, jak w wyniku nadużywania opioidów doznał pęknięcia okrężnicy i cudem uniknął śmierci. Teraz wypowiedział się dla "The New York Times", który też zamieścił wywiad z Perrym promującym autobiografię. Aktor przyznał, że przez uzależnienie od narkotyków miał ogromne problemy z uzębieniem. Doszło do tego, że w trakcie jedzenia tosta z masłem orzechowym stracił górne zęby.