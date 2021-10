Matty Cash wkrótce dołączy do reprezentacji Polski. Tak wygląda JEGO DZIEWCZYNA, Kady McDermott! Zdetronizuje Lewandowską? (ZDJĘCIA)

Ewa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z trudnością mi to przychodzi, ale muszę stwierdzić i przyznać, że nie zdetronizuje. Lewandowska, Boruc,.czy Łuczenko, cokolwiek by o nich nie powiedzieć; jeśli poddają się zabiegom upiększającym - w sensie medycyny estetyczne,j to robią to z niezwykłym w dzisiejszych czasach smakiem i wyczuciem (podkreślam - jeśli), natomiast tu mamy sztuczną figurę woskową (chciałoby się napisać wprost,lecz nie można pani na zdjęciach urazić) - sztuczną i "zrobioną", w dodatku to niestety widać. Klon, tylko ładniejszy i młodszy.