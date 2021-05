Matura 2021. Oliwia Bieniuk, Xavier Wiśniewski i Tom Malcolm zdają w tym roku egzamin dojrzałości. Kto jeszcze? (ZDJĘCIA)

Maja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Współczuję uczniom. Oczywiście najbardziej maturzystom, chociaż ostatnie miesiące przed maturą spędzone na nauce w domu to byłby dobry pomysł. Jednak oni co roku mają coś. Strajk nauczycieli, a teraz dwa lata szkolne online... byłam kiepska z matmy i chemii, nie wyobrażam sobie jak miałbym się tego uczyć online. W dodatku praktycznie non stop siedzenie przed kompem. Jak pomyślę o tym czasie kiedy nie mogli wyjść sami z domu. Bardzo żal mi dzieciaków. Narzekam jak mi ciężko, że już nie mogę, ale od razy myślę sobie co muszą przezywać młodzież, dzieci. A najbardziej pęka mi serce na myśl o dzieciakach, które mieszkają w toksycznych domach 💔 słucham polityków i mam wrażenie, ze oni zapomnieli o dzieciakach, ze nikt im tam nie podpowiada co robić. Przecież mogliby chodzić na rano i popołudnie, mieć skrócone lekcje. Cokolwiek.