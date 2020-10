Mąż Anny Dymnej jest zakażony koronawirusem. "Lekarze walczą o jego zdrowie i życie"

róża 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Super stwierdziła że to co rząd teraz zrobił ludziom to jest okropieństwo. W takiej ciężkiej sytuacji "pandemii", zamykaniu ludzi w domach, obostrzeniach itd... oni się biorą za ustawę aborcyjną. Po co?? Chyba tylko po to aby rozsierdzić ludzi. No to mają co chcieli.