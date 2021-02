Mąż chorej na Alzheimera Bogumiły Wander o jej stanie zdrowia: "Bogusia żyje już w innym świecie"

kim 10 min. temu zgłoś do moderacji 38 0 Odpowiedz

Obrzydliwe były te artykuły i komentarze o niej z ostatnich jej wyjść publicznych. Ona już wtedy była chora i nie potrafiłam się normalnie ubrać i umalować. I jeszcze to, że była ofiarą operacji plastycznych...no ludzie! W taki sposób się właśnie zestarzała i już, ona ma prawie 80 lat, Was też to czeka. Mieszkałam kilka lat z członkiem rodziny chorym na tą chorobę i wiem co to znaczy, ale widzę że w naszym społeczeństwie panuje totalny brak zrozumienia tej choroby. Jakaś porządna kampania społeczna by się przydała i trochę empatii też. :(