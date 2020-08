Mąż Natalii Siwiec prezentuje nową fotkę z wypadu z Bieniukami: "Cudowny czas z najlepszymi dzieciakami świata" (FOTO)

Choć trwa sezon ogórkowy, celebryci robią co mogą, by nie stracić zdobytych w pocie czoła na ściankach fanów. Sprawdzonym sposobem na utrzymanie popularności jest m.in. udanie się na zagraniczne wakacje, najlepiej z ekskluzywnym jachtem w tle.

Nie inaczej jest w przypadku Natalii Siwiec , która wraz z rodziną bawi się na Ibizie. Do modelki po kilku dniach dołączył Jarosław Bieniuk wraz z trojgiem starszych dzieci. Podczas wakacji nie zabrakło okazji do świętowania - w sobotę bowiem Natalia świętowała swoje 37. urodziny, czym oczywiście pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Znany z umiłowania do obecności w mediach (czytaj: parcia na szkło) mąż celebrytki, Mariusz Raduszewski, zadbał o to, by fanom Natalii nie umknął żaden szczegół bajecznego urlopu spędzanego w towarzystwie przyjaciół. Na swoim instastory dokumentował wspólne chwile, nie wahając się przy tym pokazywać twarzy synów Bieniuka - Szymona i Jana. Wtórowała mu Natalia, która chętnie chwaliła się swoją córką Miią, zabawianą przez rodzeństwo Bieniuków.