Media opisują kulisy pracy w RMF FM. Karolina Korwin Piotrowska ujawniła szokujące wiadomości: "Płakały, a on dalej po nich JECHAŁ"

Czytam i nie wierze w to co czytam. Jak jest mozliwe, ze w XXI w centrum Europy mozna tak mobbingowac kobiety, ktore zdecydowaly sie zajsc w ciaze, kobiety karmiace, kobiety z malymi dziecmi? Gdzie jestescie feministki? Walczycie np. o "uwolnienie piersi" , ale jak pojawia sie temat mobbingu wobec kobiet to jakos za bardzo nie slychac zbyt wiele postulatow, apeli, wystapien, rozmow panelowych, marszow. Pojawiaja sie od czasu do czasu jakies artykuly na podstawie wpisow jakichs celebrytek na ig i w zasadzie na tym konczy sie sprawa. Biorac pod uwage, ze celebrytki maja zasiegi i maja mozliwosci kreowania opinii, to mysle, ze moglyby wiele dobrego w tej kwestii zrobic. Slysze, ze walczycie o dobro kobiet. Dlaczego zatem nie widac za bardzo, ze walczycie z tego typu patologia o ktorych mowa w komentarzach? Zreszta mobbing to nie tylko problem kobiet, kazdy moze stac sie ofiara mobbingu, z dziecmi wlacznie. Nierzadko tak jest, ze jak ktos wdrapie sie na jakis stolek, to sodowka mu uderza do glowy i wlacza mu sie tryb ponizania ludzi. Praca w temaie, partnerstwo? Wielu szefow nie wie co to jest i z czym to sie je. Na Zachodzie, szefowie w wielu firmach maja szkolenia, na ktorych ucza, jak motywowac pracownikow i sa periodycznie oceniani czy potrafia stworzyc dobry zespol i dobre, przyjazne warunki do pracy. Daleko Polsce do zachodnich standardow. Polacy glosowali za nowa jakoscia, a rzeczyswistosc jest taka, ze w kraju nad Wisla tradycje folwarczno-panszczyzniane maja sie nadal dobrze.