Karolina Korwin Piotrowska twierdzi, że była OFIARĄ MOBBINGU w "Top Model": "PRÓBOWANO MNIE POBIĆ za to, że powiedziałam dowcip"

Miałam niejasne poczucie, że przynajmniej w niektórych przypadkach ta szkoła była przechowalnią, mówię o wykładowcach. Była jakimś bocznym torem, gdzie zarabiało się jakieś pieniądze. Ale to nie przeszkadza, żeby kolegom dać miły etat w szkole. To nie przeszkadza dać koledze, żeby dotrwał do emerytury, bez względu na to czy on jest alkoholikiem czy nie, czy wiemy, że ma zapędy seksualne w stosunku do młodych dziewczyn albo chłopców - mówiła.

Raz próbowano mnie pobić. [Była to] osoba decyzyjna. Za to, że ja po prostu powiedziałam dowcip. Próbowałam coś obśmiać, bo ja jestem taką osobą, która, jak są sytuacje graniczne, takie trudne, to bardzo często próbuje to wziąć w jakiś cudzysłów, żeby rozluźnić atmosferę i ten ktoś chyba nie zrozumiał dowcipu, ale potem się zreflektował. Kiedy potem rozmawiałam z osobą, która ze mną była w tym pokoju, bo to było w pokoju redakcyjnym, mówię: "Słuchaj, czy ty widzisz co on zrobił?" Ona mówi: "On tak ma". A ja: "Czyli rzuca się na ludzi, tak?" - zrelacjonowała nieprzyjemną sytuację.