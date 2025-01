Media przekazują nowe wieści ws. Beaty Kozidrak: "Wyszła ze szpitala, ale lekarze nie pozwalają jej na razie odwiedzać"

Beata Kozidrak z powodu nagłej choroby musiała odwołać trasę koncertową "Christmas Time", co zaszokowało jej fanów. Szczegóły nie są znane, lecz wiadomo, że wokalistka Bajmu przebywa pod opieką specjalistów. Mimo problemów zdrowotnych deklaruje, że powoli wraca do zdrowia.

Katarzyna Pietras , córka Beaty, zainicjowała akcję wsparcia dla swojej matki, zachęcając fanów do nagrywania własnych wersji utworu "Biała armia". Ostatnio zdradziła, że film jest gotowy, ale jeszcze nie miała okazji pokazać go mamie.

Czekam na spotkanie z moją mamą, żeby jako pierwszej jej pokazać to, co do nas wysłaliście i co zrobiliśmy razem. Jest na co czekać, bądźcie cierpliwi! - powiedziała na swoim Instagramie.