"Megapokojowy" rozwód Kurzajewskich: oryginalna stylizacja Pauliny i buziak w policzek na pożegnanie (ZDJĘCIA)

Pamiętam go z Łodzi z Atlas Areny, gdzie pracowałam na obsłudze kelnerskiej już ok 8 lat temu, dla VIP na mistrzostwach siatkówki. Latał tam z młodą blondynką za rączkę, on był wtedy już żonaty ale O tym nie wiedziałam ...