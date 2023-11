Meghan i Harry Z DZIEĆMI "przyłapani" na zbieraniu cukierków w Halloween? W sieci krąży zdjęcie... (FOTO)

Halloween to święto, które największą popularnością cieszy się w krajach anglosaskich, ale chętnie obchodzone jest także w Polsce. Co roku coraz więcej osób, w tym celebrytów, przebiera się za straszne postacie i dekoruje swoje domy wydrążonymi dyniami oraz upiornymi motywami. Efekty można potem zobaczyć w mediach społecznościowych.

Ważnym elementem Halloween jest "Cukierek albo psikus". Dzieci przebrane za duchy, czarownice i inne stwory chodzą od domu do domu, prosząc o słodycze. Jeśli ich nie dostaną, gospodarza może spotkać "kara" w postaci psikusa. To nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale też sposób na nawiązanie relacji z sąsiadami i spędzenie wspólnego czasu rodziców z dziećmi.