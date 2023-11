Heidi Klum utrzymuje tytuł "królowej Halloween"! Tym razem przebrała się za GIGANTYCZNEGO PAWIA! (ZDJĘCIA)

Tutejszy... 22 min. temu zgłoś do moderacji 19 9 Odpowiedz

Wszystko co najgłupsze, sprowadzili do naszego kraju nasi bohaterowie demokracji... Mieliśmy piękną tradycję, kulturę, zwyczaje, a teraz nie dość, że wszystko po angielsku nazwy itp. np. zamiast soboty i niedzieli mamy jakieś rozmemłany weekend, a zamiast święta zmarłych, mamy rozmemłane halloween, że można zasnąć przy wymawianiu tej nazwy, czyli mamy zamiast nostalgii i wspomnień o najbliższych, których utraciliśmy, mamy błazenadę typową dla amerykanów. To jeszcze Polska ?