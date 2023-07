Meghan Markle była lekceważona i zawstydzona przez rodzinę królewską? Internauci przedstawiają filmik jako "DOWÓD" (WIDEO)

Lara 51 min. temu zgłoś do moderacji 99 9 Odpowiedz

O tak, bo megan jest pępkiem świata. Skoro taka postępowa, świadoma i inteligentna to powinna wiedzieć w co wchodzi. Zwłaszcza, że ta są ludzie od wszystkiego i na pewno jakby potrzebowała informacji co wypada a co nie to by dostała. Kate też przerobili na wzorowa księżna, a była po prostu dziewczyna z bogatego domu. Ale ta miala chęci na rewolucje. Myślała, że kilkusetletnia monarchia da się zrewolucjonizować przez jedną aktoreczkę klasy C, zza oceanu. I że scenami historii coś zdziała. Z jedną histeryczka sobie poradzili to i z drugą...