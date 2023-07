Zarzuty księcia Harry'ego przeciwko "The Sun" wyrzucone DO KOSZA. Royals sam sobie zaszkodził i ośmieszył się przed sądem!

Wydawać by się mogło, że rodząc się w rodzinie królewskiej, skazani jesteśmy wyłącznie na sukces. Nic tylko wywiady, machanie rączką i oczywiście góry pieniędzy. A tu wystarczy spojrzeć na takiego księcia Harry'ego. Royals już od dobrych kilku lat intensywnie pracuje nad tym, aby zniszczyć swój wizerunek, ale teraz to już przykro się nawet na to patrzy. Nie dość, że wszyscy przewidują jego rychły rozwód z Meghan Markle, to teraz jeszcze doszła kompromitacja przed obliczem wysokiego sądu. Gorzej już chyba naprawdę być nie może.