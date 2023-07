Meghan Markle i książę Harry rozwodzą się?! Znajoma aktorki ogłasza: "Myślała, że chodzi o DIAMENTY, KLEJNOTY, TIARY"

Lizzie Cundy twierdzi, że Harry powinien zakończyć tą relację i powrócić do Pałacu Buckingham, gdzie rodzina królewska przyjmie go z "otwartymi ramionami" .

Dawna przyjaciółka Meghan twierdzi, że rodzina królewska przyjmie Harry'ego "z otwartymi ramionami"

Myślę, że to będzie o wiele lepsze dla Harry'ego. Jeśli wróci do Wielkiej Brytanii, z pewnością zostanie powitany z otwartymi ramionami. Nie zapominajmy, że kiedyś był to nasz najpopularniejszy książę. Naprawdę myślę, że dla Harry'ego będzie to najlepsze rozwiązanie. Oczywiście będzie to bardzo smutne i trudne dla dzieci, ale nadszedł czas, aby Harry wrócił do domu - wyznała Cundy w wywiadzie dla mirror.co.uk.