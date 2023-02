Meghan Markle była "zaskoczona i rozczarowana", że książę Harry JEST "TAK" BIEDNY...

Diana 22 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Dla mnie to są tak niewyobrażalne pieniądze, że nie mam pojęcia jakie tacy ludzie mogą mieć problemy finansowe. Naprawdę, ostatecznie, gdybym wolała być szczęśliwa I wołka (tak, jak oni ponoć chccieli) to bym się poddała operacji plastycznej i wyjechała gdzieś daleko zacząć nowe życie. Takich rzeczy, jak zrobił Harry nie robi się po prostu rodzinie, jakakolwiek by nie była. I nie ma takich pieniędzy, które by to załatwiły. Ja mam rodzinę beznadziejną: same zakały, wyniosłe kobiety, same dramy, hipokryzja, obrabianie tylków, zawiść, zawiść i jeszcze raz zawiść. A to wszystko okraszone "jesteśmy rodziną". Wyprowadziliśmy się z mężem z miasta. Mogę o nich powiedzieć, że mnie wkurzają, ale własne brudy pierze się we własnym domu. Nie wyobrażam sobie, że ludzie wiedzą kim jest moja Mama, jak się nazywa i jaka dla mnie była. Po co? To byłaby zwykła zemsta za moje kompleksy, za stany lękowe, za lata terapii i wiele lat leczenia specialistycznego. Jeśli Harry ma problem z rodzinką to niech ją obsmaruje anonimowo w komentarzach na pudlu 🤣🤣🤣