Książę Harry i Meghan Markle w dokumencie Netfliksa pokazali dom, który NIE NALEŻY do nich?

Książę Harry i Meghan Markle pokazali w serialu dom, który nie należy do nich?

Według Daily Mail ujęcia posiadłości, które widzowie mogli zobaczyć w serialu Netfliksa, powstały na terenie rezydencji oddalonej o około dziewięć minut drogi od faktycznego miejsca zamieszkania Sussexów. Serwis ma tu na myśli prawdopodobnie eleganckie wnętrza widoczne podczas wywiadów Harry'ego i Meghan przed kamerami. Jak donosi brytyjski tabloid, wykorzystana do nagrań willa obecnie wystawiona jest na sprzedaż. Jej wartość wyceniono na zawrotne 33 miliony dolarów, co czyni ją znacznie droższą niż faktyczny dom Harry'ego i Meghan - za który małżonkowie zapłacili "zaledwie" 13 milionów dolarów.

Daily Mail wspomina bowiem, że niegdyś posiadłość należała do niejakiego Marka Schulhofa, zhańbionego prezesa agencji Quadriga Arts, który w 2014 roku został skazany za oszustwo. Biznesmen i jego firma swego czasu zbierali fundusze na leczenie weterana, który podczas pobytu w Afganistanie doznał uszkodzenia mózgu. Problem jednak w tym, że chory mężczyzna... nigdy nie istniał. Schulhof miał zachęcać darczyńców do wpłat na konto fundacji pomagającej niepełnosprawnym weteranom, większość dotacji trafiała jednak do jego kieszeni. W efekcie mężczyzna miał wzbogacić się o 116 mln dolarów.

Brytyjski tabloid w swoim tekście podkreślił co prawda, że Harry i Meghan nigdy nie wspomnieli, że ukazany w dokumencie dom należy do nich. Wątek biznesmena-oszusta oraz doniesienia na temat ludzi rzekomo krytykujących parę za filmowanie w luksusowej lokacji w obliczu "globalnego kryzysu" wyraźnie przedstawia jednak małżonków w dość złym świetle. Publikacja Daily Mail doczekała się już reakcji zza oceanu. Amerykański serwis TMZ jest zdania, że sensacyjne doniesienia na temat posiadłości Sussexów miały sprawić, by świat pomyślał, iż para chciała "pochwalić się większym domem, niż ten, który w rzeczywistości posiadają" oraz "oszukać ludzi, by myśleli, że mieszkają ładniej".